Der Zustand der Dr.-Schulz-Lupitz-Straße bringt die Kuseyer auf die Palme. Dort reiht sich Loch an Loch.

Kuseyer ärgern sich über Löcher in der Fahrbahn

Die Dr.-Schulz-Lupitz-Straße in Kusey ist mit Löchern übersät.

Kusey - Die Dr.-Schultz-Lupitz-Straße rückt in Kusey in den Fokus. Schon beim Schlachtefest der Senioren kam eine Einwohnerin auf die Volksstimme zu und ärgerte sich über den „katastrophalen Zustand“ der Fahrbahn in Richtung Wenze. „Da sind riesige Schlaglöcher drin“, sagte sie.