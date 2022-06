Kuseyer Sänger der Concordia verbreiten Vorfreude unter kühlem Dezember-Himmel

In vorweihnachtliche Stimmung brachten die Sänger des Kuseyer Männerchores ihr Publikum bei einem Konzert am zweiten Advent. Mit dabei waren auch einige Kinder.

Der Kuseyer Männerchor gestaltete am zweiten Advent ein Konzert auf dem Gelände des Evangelischen Landjugendzentrums.

Kusey - Traditionell stimmt der Männerchor Concordia Kusey in der Adventszeit Weihnachtslieder an und sorgt so für besinnliche Stimmung bei seinen Zuhörern. Darauf wollten die Sänger um Chorleiterin Andrea Jürges auch im Corona-Winter 2021 nicht verzichten. Doch dieses Mal war alles anders.