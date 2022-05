Landesstraße 23 zwischen Kunrau und Jahrstedt wird im Heißverfahren saniert.

Jahrstedt - Nachdem in der vorigen Woche ein etwa 300 Meter langer Abschnitt der Ortsdurchfahrt in Kusey (L 22) auf Vordermann gebracht wurde, kommt nun die L 23 zwischen Kunrau und Jahrstedt an die Reihe. Dort wurden Verkehrsteilnehmer am Donnerstag von einer Ampelregelung überrascht.