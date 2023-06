Die Gardelegener Straße in Klötze ist in miserablem Zustand. Anwohner leiden unter Lärm und Erschütterungen, haben Angst vor Unfällen. Unternimmt die Stadt etwas?

Die Gardelegener Straße in Klötze weist starke Schäden auf. Große Absätze sorgen für Erschütterungen in den Häusern, wenn die Kolonnen der Lkw und Schulbusse und andere Fahrzeuge über die kaputte Fahrbahn donnern. Die Anwohner leiden und hoffen, dass die Stadt etwas unternimmt. Möglich wäre das durchaus.

Klötze - Schon in den ganz frühen Morgenstunden beginnt das laute Donnern, wenn der Verkehr über die Unebenheiten auf der Gardelegener Straße in Klötze rollt, oder vielmehr springt. Schulbusse, Holztransporter und Co. lassen die Wände der Häuser wackeln, einige bekommen sogar Risse. So geht es den ganzen Tag – jeden Tag.