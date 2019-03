Nach zwei Jahren ist in Jahrstedt ein weiterer Lehrgang für Truppmänner der Feuerwehr, Teil II, beendet worden. Alle Teilnehmer bestanden.

Jahrstedt l Die Feuerwehren der Stadt Klötze verfügen seit Sonnabend über weitere zehn Truppmänner und -frauen. Um das zu erreichen, mussten sie ein großes Pensum an ehrenamtlicher Arbeit absolvieren, wie Jan-Christian Jakobs im Aufenthaltsraum der Jahrstedter Feuerwehr erläuterte.

„Insgesamt mussten 79 Unterrichtsstunden für die Truppmannausbildung Teil II absolviert werden“, erklärte er. Diese Stunden konnten die Frauen und Männer jedoch in ihren Ortswehren ableisten. Lediglich für eine zusammenfassende Wiederholung des Stoffes vor einer Woche und zur Prüfung an diesem Wochenende mussten sie zur Feuerwehr nach Jahrstedt kommen.

Die Ausbildung gliederte sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Dabei sind Themen behandelt worden wie Gefahrensituationen durch atomare, biologische oder chemische Stoffe (ABC), Grundlagen des Zivil- und Katastrophenschutzes, Sonderfahrzeuge im Straßenverkehr, zu Löscheinsätzen, technischer Hilfeleistung, lebensrettenden Sofortmaßnahmen und anderen Bereichen.

Was sie gelernt haben, mussten die neuen Truppfrauen und -männer mit Antworten auf 55 Fragen in der Theorie beweisen sowie in der Praxis. Dabei ging es um technische Hilfeleistung bei einem Unfall, einen Löscheinsatz mit Löschschaum sowie um Knoten und Stiche. Zum Abschluss gab es Urkunden. Als Ausbilder waren neben Jakobs mit dabei: Lars Fricke, Mirko Kammann, Tobias Müller und Steve Schmidt.