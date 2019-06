Eine Wiese für ihre Hunde wollen Halter in Klötze. Große Ansprüche an eine solche Fläche stellen sie nicht.

Klötze l Balu guckt ganz traurig. Ob er, der schwarze Labrador, wohl gerade an die Leine denkt, die ihm sein Herrchen Ronald Held beim nächsten Gassigehen wieder anlegen wird? Mit dem Ding am Hals kann der dreijährige Hund doch gar nicht richtig mit anderen Vierbeinern spielen und herumrennen. Ohne Leine dürfen Balu und seine Freunde derzeit aber nicht in der Natur unterwegs sein. Sie ist in der Brut- und Setzzeit, also vom 1. März bis zum 15. Juli, Pflicht. Ungehinderten Auslauf gibt es für Balu deshalb nur im heimischen Garten in Klötze. Da kann er aber keine Artgenossen kennenlernen, die er doch so gerne hat. „Gemeinsam“ mit seinem Herrchen hat Balu nun einen Brief an die Volksstimme geschrieben, um auf das schwere Los, das die Klötzer Hunde derzeit haben, aufmerksam zu machen.

Darin schreiben sie auch, dass die Einrichtung einer Hundewiese durch die Stadt Klötze, so wie es kürzlich von dem Jäger Frank Fritzsche im städtischen Hauptausschuss vorgeschlagen wurde, eine tolle Sache wäre. Denn dort könnte die Leine in der Tasche bleiben. „Der Vorschlag hätte glatt von mir kommen können“, betont Balu in dem Brief. Der Vierbeiner bittet die Stadtväter, ihm den Wunsch nach einer solchen Wiese zu erfüllen.

Vierbeiner brauchen Sozialkontakte

„Ein Hund braucht Sozialkontakte wie der Mensch auch“, sagte Herrchen Ronald Held im Gespräch mit der Volksstimme. Seinen Balu habe er aus dem Tierheim geholt, anfangs hätte sich der Labrador im Umgang mit anderen Hunden schwer getan. Geändert habe sich das durch den Besuch der Hundeschule in Salzwedel. Die jüngeren Vierbeiner würden von den älteren lernen, erklärte Held. Die Zeit, in der Hunde nicht von der Leine losgemacht werden dürfen, bezeichnete er als suboptimal.

Eingeladen waren zu dem Gespräch auch weitere Hundebesitzer. Zu hören war etwa, dass sie ihre Hunde gern mal frei laufen lassen wollen. Gedanken, wie eine mögliche Hundewiese in Klötze aussehen könnte, hatte man sich auch schon gemacht. Viel Aufwand sei zum Einrichten nicht notwendig, war man sich sicher, die Ansprüche seien nicht hoch. Eine trockene Wiese – „je trockener, desto besser“ – auf der sich gut mit den Pfoten buddeln lässt, wäre optimal, das Gras sollte dort nicht hüfthoch stehen, wie es hieß.

Ein Hektar sollte es sein

Bänke für Frauchen und Herrchen zum Hinsetzen wären schön, damit auch die Zweibeiner ihre sozialen Kontakte pflegen können. So ein Hund sei schließlich ein Gesprächsthema. Einige ältere Menschen hätten nur noch ihre vierbeinigen Begleiter. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich eine solche Wiese ja zum Treffpunkt. Ohne großen Aufwand könnte das Gelände – ideal wäre eine Fläche von 100 mal 100 Metern – mit einem Wildzaun umgeben werden, damit ein freier Auslauf für die Hunde möglich ist. So könnte außerdem mal ein Ball geworfen werden. Ach ja, ein paar Büsche und Bäume sollten auch nicht fehlen, so der Tenor.

Und wer räumt die Hinterlassenschaften von Fiffi, Waldi und Co. weg? „Ideal wäre ein Behälter mit Plastiktüten, damit man die Exkremente entsorgen kann“, schlug Ronald Held vor. Darum sollten sich die Hundebesitzer kümmern.

Mit einer solchen Wiese könnte man eine Menge Leute und ihre Tiere glücklich machen, wie es hieß. Die Verwaltung müsse wahrnehmen, dass der Bedarf vorhanden ist.

In der Einheitsgemeinde Stadt Klötze waren zum 31. Dezember 2018 insgesamt 1006 Hunde angemeldet, in der Kernstadt allein waren es 339 Tiere. Im Vergleich mit den anderen Ortschaften in der Stadt waren das mit Abstand die meisten Vierbeiner. Die Stadt Klötze nahm im Vorjahr 42.216 Euro an Hundesteuern ein.