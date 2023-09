Die Störche sind in den Süden gezogen, das Darnebecker Nest ist verwaist. Zeit für Katharina Hoffmann, die die Storchenchronik führt, eine Bilanz zu ziehen. Und in der ist auch von einem wahren Liebesdrama die Rede.

Der Darnebecker Storch hat in diesem Jahr mit einer neuen Partnerin für Nachwuchs gesorgt. Seine Ex kam zu spät im Nest an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Darnebeck - Wenn Katharina Hoffmann an die Störche denkt, die ihr Nest in Darnebeck direkt neben ihrem Haus auf einen großen Metallmast haben, kann sie Geschichten erzählen. Die Darnebeckerin führt die Storchenchronik des Ortes und hat schon so manches Drama bei Familie Adebar miterlebt. Da wurden Junge von ihren Eltern aus dem Nest geworfen, weil das Nahrungsangebot nicht reichte oder fremde Störche setzten zum Angriff auf die Behausung an. Doch in diesem Jahr krachte es zwischen den Elternpaaren.