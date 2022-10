Liebesgrüße nach Jübar vor der Schlacht

Jübar - Wenn der Jübarer Hobbyhistoriker Hartmut Bock im Internet nach Postkarten und Fotos seines Heimatortes sucht, fällt ihm manchmal eine besondere Rarität in die Hände. So wie etwa die mit Bleistift beschriebene Karte eines Schiffes, die auf den ersten Blick nichts mit Jübar zu tun hat, aber dennoch eine interessante Geschichte erzählt. „Sie ist laut Poststempel am 20. Mai 1904 in Hamburg abgegangen und schon einen Tag später in Jübar eingetroffen“, staunte Bock über das Tempo der Postbeförderung zu damaliger Zeit.