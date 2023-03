Lilly wird die erste in Klötze ausgebildete Elektronikerin

Klötze - „Früher war Tischler immer mein Wunschberuf“, sagt Lilly Skokalski. Da es aber bei der Berufsorientierung in der Sekundarschule mit einem entsprechenden Praktikumsplatz nicht geklappt hat, „habe ich bei der EAK ein Praktikum gemacht, mein Papa arbeitet hier als Monteur“. Dann sei das alles so spannend und interessant gewesen, dass sie in dem Unternehmen auch Ferienarbeit machen wollte (und durfte) und sich schließlich um einen der drei Ausbildungsplätze für das Jahr 2022 bewarb.