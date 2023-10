Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

APENBURG. - Seit Ende Juni ist die Cheinitzer Straße in Apenburg eine einzige Großbaustelle. Wegen der Sanierungsarbeiten an Fahrbahn und Nebenanlagen kommen Autofahrer aus Richtung Cheinitz nur noch über die Badeler Straße in den Ort, wobei aufgrund der engen Straßenführung eine Ampel den Verkehr regelt. Von der anderen Seite ist am Abzweig Ahornstraße Schluss.