Der schlechte Zustand der Kreisstraße von Nettgau nach Wendischbrome sorgt bereits seit Jahren für Kritik. Eine Sanierung ist allerdings in absehbarer Zeit wohl nicht in Sicht.

Nettgau/Wendischbrome - „Die Straße ist eine Katastrophe. Ich verstehe nicht, warum sich darum niemand kümmert“, ärgert sich Wilfried Schierhorn. Der Nettgauer, der auch im Jübarer Gemeinderat sitzt, spricht wieder einmal sein „Lieblingsthema“ an, den schlechten Zustand der Kreisstraße, die Nettgau und Wendischbrome verbindet. Die wird nahezu auf der gesamten Distanz von nur notdürftig geflickten Löchern und Huckeln durchzogen. Die Bankette sind teilweise so stark ausgefahren, dass sich große Pfützen darin angesammelt haben. Ein Ausweichen bei Gegenverkehr wird auf der schmalen Straße somit zu einer gefährlichen Angelegenheit.

„Wann wird die Straße endlich ausgebaut? Wir drängen schon so lange darauf, und eigentlich müssten wir langsam mal dran sein“, zeigt sich Wilfried Schierhorn ungeduldig. Adressat seines Ärgers ist der Altmarkkreis, dem die Straße untersteht. Dort stand die Erneuerung auch schon einmal in der Prioritätenliste ziemlich weit oben. „Das war unter Landrat Hans-Jürgen Ostermann“, erinnert sich der Nettgauer. Dieser habe die Zusage gegeben, dass die Verbindung saniert wird.

Doch getan hat sich bis heute nichts. Unter Ostermanns Nachfolger Michael Ziche waren andere Kreisstraßen mit der Sanierung dran und die Straße Nettgau-Wendischbrome fiel aus der Prioritätenliste heraus. „Rings um Immekath wurden alle Kreisstraßen erneuert und wir sind leer ausgegangen“, spielt Wilfried Schierhorn auf den Heimatort des vorigen Landrats an.

Auch Verbindung zum Siebenarm hat Tücken

Dass jetzt mit Steve Kanitz wieder ein Landrat mit SPD-Parteibuch amtiert, macht dem Ratsmitglied leise Hoffnung. „Vielleicht tritt er ja in Ostermanns Fußstapfen und löst die Zusage doch noch ein“, meint Schierhorn. Es könne nicht sein, dass Nettgau seit Jahren den ganzen Umleitungsverkehr von und nach Brome schultere und an den Straßen werde nichts gemacht.

Das Problem: Der Altmarkkreis Salzwedel sah einen Ausbau der Verbindung von Nettgau nach Wendischbrome bisher nicht als vordringlich an. Dort lautet die Prämisse, dass jeder Ort zumindest über eine ordentliche Straße erreichbar sein muss. Nur wenn dies nicht der Fall ist, herrscht Handlungsbedarf.

Wer Wendischbrome erreichen will, muss nicht unbedingt über Nettgau fahren. Eine weitere Kreisstraße führt von Mellin aus am Siebenarm direkt in den Ort. Und die ist in besserem Zustand als die Holperpiste nach Nettgau. Ganz so positiv sieht Wilfried Schierhorn dies allerdings nicht. „Auch diese Straße ist schlecht, auch wenn sie von oben nicht so aussieht“, meint er. Zwar gibt es dort so gut wie keine Löcher, aber aufgrund von Unebenheiten wird die Fahrt trotzdem zur Schaukelpartie.

Weiterer Antrag beim Altmarkkreis gestellt

Während die Verbindung vom Siebenarm nach Wendischbrome vor einiger Zeit eine neue Fahrbahndecke erhalten hat, ist die Straße nach Nettgau noch im ursprünglichen Zustand. „Sie muss in den 60er Jahren gemacht worden sein und seitdem hat sich so gut wie nichts verändert“, erklärt Schierhorn. Lediglich der damalige Nettgauer Bürgermeister Josef Franz habe erreicht, dass wenigstens ein klitzekleines Stück an der Brücke neu befestigt und mit Leitplanken versehen wurde.

„Ich finde, wir sind jetzt endlich mal an der Reihe“, drängt Wilfried Schierhorn aufs Tempo. Im Gemeinderat hat er das Thema bereits wiederholt angesprochen und Bürgermeister Carsten Borchert aufgefordert, erneut einen förmlichen Antrag beim Altmarkkreis zu stellen. „Das ist meines Wissens auch passiert“, betont er. Jetzt gelte es, weiter Druck zu machen, damit auch wirklich etwas geschieht.

Wilfried Schierhorn fordert den Straßenausbau. Archivfoto: Anke Pelczarski

Für viele Autofahrer sei die Verbindung wichtig. „Es ist von uns aus die schnellste Strecke nach Brome“, erläutert Schierhorn. Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt – wer in den Flecken will, fährt über Wendischbrome und muss die Holperstrecke in Kauf nehmen. Dass diese wegen der fehlenden Ausweichmöglichkeiten zumindest für Lkw über 7,5 Tonnen gesperrt ist, sei nur ein schwacher Trost.