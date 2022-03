Lösung für nasses Problem im Klötzer Ortsteil Schwiesau in Sicht

Schwiesau - Schon länger ist das geplante Bodenordnungsverfahren in Schwiesau ein Thema. Nach einigen Verzögerungen könnten die Bauarbeiten in naher Zukunft starten, im August solle es losgehen. Das teilte Schwiesaus Ortsbürgermeister Manfred Hille während der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates mit. Fertig werden solle der erste Abschnitt des Projektes dann im Dezember. So sei zumindest sein Kenntnisstand, informierte Hille die Runde. Das zuständige Ingenieurbüro sollte nun in den ersten Abschnitt der Maßnahmen-Umsetzung eingewiesen werden, wie es hieß.