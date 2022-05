Macht das Beetzendorfer Stölpenbad bereits Mitte Juni auf?

Beetzendorf (wmo) - Klötze will am 21. Mai sein Bad öffnen, Apenburg startet am 1. Juni, nur für das Beetzendorfer Stölpenbad steht noch immer kein Termin für den Saisonstart fest. Dabei gehört die Einrichtung dank ihres über eine Biogasanlage beheizten Wassers stets zu den Frühstartern. Ab 1. Mai ist hier eigentlich immer Anbaden angesagt. Doch der geplante Aufbau der neuen Breitwellenrutsche, der längst erledigt sein sollte, macht den Badegästen einen Strich durch die Rechnung.