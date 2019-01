Der Männerchor Kusey erinnert sich gerne an sein Sängerfest. Der Vorstand wurde bestätigt.

Kusey l Der Männerchor Concordia Kusey hat 2018 sein 110-jähriges Bestehen gefeiert. Absoluter Höhepunkt war am 2. und 3. Juni ein großes Sängerfest, das bei den Besuchern auf pure Begeisterung stieß. Es war eine Veranstaltung, an die man sich gerne erinnert. Und genau das tat der Kuseyer Männerchor am Freitagabend auch bei seiner Generalversammlung in der Gaststätte Brauner Hirsch.

Dirigentin schwärmt

Dirigentin Andrea Jürges sprach von einem „Wahnsinnsjahr, das hinter uns liegt“. Sie dachte an Ständchen bei Sangesbrüdern, bei denen der Funke übergesprungen sei, aber vor allem an das Sängerfest, das in allen Bereichen „toll“ gewesen sei. Sie entsann sich an „glückliche Menschen jeden Alters“. Und: „Jung und Alt war auf den Beinen. So was habe ich noch nie gesehen“, schwärmte die Dirigentin. Dass das Sängerfest zu einem wunderbaren Ereignis wurde, sei natürlich auch den Gastgebern zu verdanken. So habe sich der Kuseyer Männerchor von seiner allerbesten Seite gezeigt, und zwar schon während der monatelangen Vorbereitung. Jürges lobte die „kontinuierliche und disziplinierte Probenarbeit“, die in grandiosen Auftritten mündete. Dabei hätten die Sänger ihr ganzes Können in verschiedenen Stilrichtungen unter Beweis gestellt, sei es bei Klassik-, Volks-, Jazz- und gar Rap-Liedern. Außerdem erwähnte Jürges die Teilnahme am Weihnachtssingen im Magdeburger Stadion am 23. Dezember mit 24 450 Teilnehmern - nächstes Mal soll übrigens die Kusey-Fahne, die schon bei TV-Übertragungen von Fußball-Länderspielen zu sehen war, mitgenommen werden - und kam zu dem Schluss: „Das war ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir können stolz auf uns sein.“

Ähnlich euphorisch äußerte sich Vorsitzender Hartmut Leneke, der den Sängern für die aktive Arbeit dankte und ebenfalls auf das „herrliche“ Sängerfest zu sprechen kam. „Das hat weit über die Ortsgrenzen von Kusey hinausgestrahlt“ und sei noch Wochen danach in aller Munde gewesen. Leneke zeigte sich überzeugt, dass der Männerchor Kusey auch in Zukunft zu Großen imstande sei. „Wir werden weiter ein fester Bestandteil im kulturellen Leben von Kusey sein.“

Versammlungsleiter Eberhard Boxhammer meinte: „Singen muss Spaß machen. Und bei uns macht es Spaß."

Zehn neue Mitglieder

Wie es im Laufe der Versammlung hieß, habe sich der Männerchor Kusey 2018 insgesamt 62 Mal getroffen, darunter waren 39 Proben. Derzeit gebe es 51 aktive Sänger, das sind zehn mehr als vor einem Jahr. Das Durchschnittsalter sank von 61,63 auf 57,84 Jahre.

Der Vorstand wurde einstimmig bestätigt. Hartmut Leneke ist Vorsitzender, sein Stellvertreter ist Wolfgang Gottschlich, Schriftführer ist Klaus-Peter Pasche und Hauptkassierer ist Ludwig Ahrend, der für 20 Jahre Vorstandsarbeit geehrt wurde. Adelbert Neuling ist jetzt seit 50 Jahren im Chor und damit gleichzeitig Ehrenmitglied. Seit 40 Jahren sind Matthias Mann, Lutz Böllstorf, Klaus Engelmann und Wolfgang Weber dabei.