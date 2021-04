Mann kracht ungebremst gegen Baum

Wenze hh

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Wenze und Kusey. Nach Polizei- und Zeugenangaben kam ein 57-jähriger Mann mit einem Touran von der links von der Straße ab und steuerte ungebremst gegen einen Baum. Eine Zeugin alarmierte die Rettungskräfte. Mit schwerer Technik befreiten Kameraden der Feuerwehren aus Klötze und Kusey den eingeklemmten Mann aus dem Wrack seines Autos. Denn, so Polizeisprecherin Franziska Hotopp, der Mann aus dem Altmarkkreis konnte sich nicht mehr selbst aus seinem Fahrzeug (Totalschaden 10?000 Euro) selbst befreien. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten, Rettungshubschrauber Christoph 36 brachte ihn in die Magdeburger Uniklinik.

Wie sich der Unfall genau ereignete, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Dabei müssen die Beamten untersuchen, warum der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße nach links abgekommen ist und dann ungebremst gegen den Baum fuhr. Die Straße war auf Grund der Rettungs- und Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt.