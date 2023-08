Wenn im September ein neuer Bürgermeister für die Stadt Klötze gewählt wird, wirft auch Marco Wille aus Quarnebeck seinen Hut in den Ring. Er geht als Einzelbewerber ins Rennen.

Marco Wille will Bürgermeister in Klötze werden

Marco Wille geht als Einzelbewerber in das Rennen um das Bürgermeisteramt der Einheitsgemeinde Stadt Klötze.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze - Als fünfter Kandidat geht Marco Wille mit in das Rennen um den Bürgermeister-Posten der Stadt Klötze. Was ihn dazu bewogen hat und was er sich vornimmt, sagt er hier.