Das Mehrwegsystem auf dem Klötzer Martinimarkt kam gut an und wird fortgesetzt. Jeder dritte Becher und mehr als jede zweite Tasse steht jetzt in privaten Haushalten.

Mehrwegsystem in Klötz

Klötze. - Mehr als die Hälfte der eigens für das älteste Innenstadtfest der Altmark entworfenen Glühwein- und Punschtassen wurden von den Marktbesuchern mit nach Hause genommen. Genauer gesagt: „Von den 2.514 Tassen sind 911 wieder im Rathaus angekommen. 1.603 wurden für den Pfandpreis gekauft“, sagt Sabrina Gäde, die in Sachen Martinimarkt zum Organisationsteam gehört.

Bei den Kunststoffbechern sei das Verhältnis etwas anders. „Hier wurde jeder dritte Becher mit nach Hause genommen.“ Hatte die Stadt davon 11.246 ausgegeben, wurden 3.674 Becher gekauft und 7.572 kamen zurück ins Rathaus.

Es gab deutlich weniger Müll auf den Straßen. Uwe Bartels, Bürgermeister

Dort wurden sie in dieser Woche von sieben Schülern der Klasse 10a der Dr.-Salvador-Allende-Sekundarschule gründlich gereinigt, getrocknet und für die Einlagerung bis zum nächsten Martinimarkt vorbereitet. Den Schülern war zu Ohren gekommen, dass die Stadt Hilfe bei der Endreinigung – die Gefäße kamen gespült vom Fest zurück – gebrauchen könnte und boten ihre Unterstützung an. „Natürlich gibt es für dieses Engagement einen Obolus für die Klassenkasse“, räumt Bürgermeister Uwe Bartels zur Freude von Nils, Adrian, Oskar, Lena, Hannah, Johanna und Elias ein.

Was die reine Becherbeschaffung und den -schwund während des Festes betrifft, habe die Stadt keine Misen gemacht, da die Pfandpreise den Kauf- und Herstellungskosten entsprechen würden, so Vanessa Fröhlich, die im Rathaus für Tourismus, Kultur und Veranstaltungen zuständig ist und ebenfalls zum Martinimarkt-Team gehört.

Die Marktstraßen waren diesmal deutlich weniger vermüllt als in anderen Jahren. Als einen Grund dafür sehen die Mitarbeiter im Rathaus das neue Mehrwegsystem. Meike Schulze-Wührl

Zur Erinnerung: Die Becher und Tassen waren von einem Klötzer Werbeunternehmen entworfen und von heimischen Firmen gesponsert worden. Sie konnten an jedem beliebigen Getränkestand befüllt, für Pfandgeld mitgenommen und an einem beliebigen anderen Getränkestand wieder abgegeben werden. Wo es dann natürlich die zwei Euro Pfand zurückgab.

Dass das Mehrwegsystem 2024 fortgeführt wird, stehe außer Frage. Zumal es mit der Wiederaufstockung des Bestandes gut aussieht. „Wir haben jetzt schon etliche Sponsoren, die sich nächstes Jahr an der Aktion beteiligen wollen und dann mit ihrem Logo auf den Bechern oder Tassen vertreten sind“, so Fröhlich.

Bürgermeister Bartels freut das. Er sagt: „Das Mehrwegsystem war eine wunderbare Idee von den beiden Kolleginnen und dank der Sponsoren auch umsetzbar. Dadurch können wir unseren Beitrag zur Sauberhaltung unserer Umwelt leisten. Und es ist schön, dass die Bevölkerung das durch die Nutzung unterstützt hat. Es gab deutlich weniger Müll auf den Straßen.“ In den Vorjahren fielen etwa acht Tonnen Abfall nach dem Martinimarkt an. In diesem Jahr war es ein Viertel weniger. Das liegt wohl auch daran, dass sich die Tassen und Becher mit den verschiedenen Firmenlogos als beliebte Sammelobjekte erwiesen haben.