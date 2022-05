Mehmker Eltern wehren sich gegen Kita-Schließung

Gegen die mögliche Schließung der Mehmker Kita wollen sich die Eltern wehren. Sie sammeln Unterschriften und fordern vom Sozialausschuss Klarheit über den wirklichen Investitionsbedarf in der Einrichtung.

Mehmke - Wer gedacht hatte, die Eltern der kleinsten Kita in der Verbandsgemeinde (VG) würden die von der VG ins Spiel gebrachte Schließung ihrer Einrichtung einfach so hinnehmen, der sah sich am Mittwochabend getäuscht. Fast alle erschienen zu einer Protestaktion vor dem Mehmker Kita-Tor, um ihren Unmut über die Pläne zu äußern.