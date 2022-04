Mehr als 22.000 Besucher im Beetzendorfer Stölpenbad gezählt

Mehr als 22.000 Besucher wurden in dieser Saison im Beetzendorfer Stölpenbad gezählt.

Beetzendorf (wmo) - Trotz Corona-Pandemie und nicht ganz so guten Wetters im August kann die Gemeinde Beetzendorf mit den Besucherzahlen im Stölpenbad zufrieden sein. 22.195 Badegäste nutzten nach Auskunft von Bürgermeister Lothar Köppe vom Saisonstart im Mai bis zum letzten Tag am 3. Oktober die Gelegenheit, in das 28 Grad warme Wasser zu springen.