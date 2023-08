Seit 30 Jahren existiert in Rohrberg ein Seniorenverein, der Aktivitäten für die älteren Bewohner des Dorfes organisiert. Nachwuchssorgen gibt es nicht, das Angebot lockt immer wieder neue „Jungrentner“ an.

Rohrberg - Während in anderen Orten der Region die Gemeinde oder lose Gruppen die Seniorenarbeit organisieren, gibt es in Rohrberg dafür einen eingetragenen Verein. Und das seit drei Jahrzehnten. „Warum es damals dazu gekommen ist, kann ich nicht sagen. Mir fehlen die Unterlagen von damals“, bedauerte Vorsitzende Gudrun Willer während der Festveranstaltung im Saal des ehemaligen Landgasthofs. Fest stehe nur, dass sich der Verein am 4. August 1993 aus der damals bestehenden Volkssolidaritäts-Gruppe heraus gegründet hat.

Vier Frauen haben bisher die Seniorenarbeit federführend organisiert. „Zunächst Regina Sierigk, dann Emmi Schmidt und Elke Kruse“, berichtet Gudrun Willer. Seit 1. Januar 2011 steht die Rohrbergerin selbst an der Spitze des Vereins.

Vorträge über Gesundheit, Natur und Kultur

Im Gegensatz zu anderen Vereinen gibt es bei den Rohrberger Senioren keine Nachwuchssorgen. Für Nachschub ist angesichts der älter werdenden Bevölkerung ständig gesorgt. „Allerdings findet nicht jeder, der Rentner wird, automatisch den Weg zu uns. Manch einer scheut sich und sagt sich: Was soll ich da?“, berichtet Willer. Dennoch kämen jedes Jahr um die zehn neue Mitglieder hinzu und gleichen die Zahl derer, die versterben, in etwa wieder aus. „Derzeit sind wir 48 Mitglieder und wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt“, wirbt die Seniorenchefin für ihren Verein.

Landläufig herrscht noch immer die Vorstellung, Seniorengruppen würden sich aufs Kaffeetrinken und Klönen beschränken. Doch dem ist zumindest in Rohrberg keineswegs so. „Wir machen auch Klönnachmittage und Kaffee und Kuchen gehören natürlich auch dazu, aber das ist längst nicht alles“, erzählt Gudrun Willer. Auch eine gehörige Portion Bildung ist bei den Treffen, die jeweils am zweiten Mittwoch im Monat stattfinden, angesagt. So werden Fachleute zu interessanten Vorträgen eingeladen, die sich um gesunde Ernährung, Gesundheitstipps, die Pflege im Alter, Kriminalitätsprävention, aber auch Tiere und Pflanzen, Geschichte, Reisen und Kultur drehen. Die Beetzendorfer Bibliotheksleiterin kommt einmal im Jahr zu einer Lesung vorbei und auch das Feiern kommt nicht zu kurz, etwa bei den jährlichen Faschings- und Weihnachtsfeten.

Soldatengrab im Ort wird reihum gepflegt

Hinzu kommen Ausflüge, die der Verein organisiert. Fest im Programm ist da in jedem Jahr der Salzwedeler Märchenpark, aber auch andere Ziele werden angesteuert. „Im September wollen wir uns beispielsweise das Ökodorf Sieben Linden anschauen und uns dort herumführen lassen“, kündigt Gudrun Willer an. Finanziert wird das alles durch die Beiträge der Mitglieder. Einen Euro pro Monat zahlt jeder in die Kasse. „Und bei runden Geburtstagen oder anderen Gelegenheiten gibt es Extra-Spenden“, freut sich die Vorsitzende. Auch die Gemeinde unterstützt die Arbeit des Vereins mit 1000 Euro im Jahr. „So ein aktiver Verein ist wichtig für das Dorf. Er sichert die sozialen Kontakte der älteren Einwohner“, würdigt Bürgermeisterin Silke Niebur.

Und es gibt noch eine weitere Besonderheit. Die Rohrberger Senioren haben auch ein wichtiges Zeitzeugnis des Ortes unter ihre Fittiche genommen: das Soldatengrab auf dem Friedhof an der Kirche. Monatlich abwechselnd kümmert sich ein anderes Mitglied um die Pflege der Anlage, auf der elf im April 1945 gefallene deutsche Soldaten und zwei Zivilisten ihre letzte Ruhestätte fanden. „Dafür bekommen wir über die Verbandsgemeinde einen kleinen Obolus“, erzählt Gudrun Willer.