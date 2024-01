Immer wieder kommt es in den Kitas und Horten zu Ausfällen. Der neue Bürgermeister Alexander Kleine will aus der Stadt Klötze einen attraktiven Arbeitgeber machen.

Damit krankheitsbedingte Ausfälle in den Kitas und Horten kompensiert werden können, braucht es Fachkräfte. Um die zu bekommen, will die Stadt Klötze offensiver suchen und ein attraktiver Arbeitgeber sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - Die Misere begann im November 2022 und setzte sich bis April 2023 fort. Betroffen waren der Klötzer Hort sowie die Kitas in Schwiesau, Kunrau und Lockstedt. Die Maßnahmen reichten von verkürzten Betreuungszeiten bis zur Einstellung des Regelbetriebs. Die Begründung der Stadt Klötze war stets dieselbe: „Krankheitsbedingte Personalausfälle in der gesamten Einheitsgemeinde veranlassen uns zu diesem Schritt.“ Und: „Aufgrund des weiter anhaltenden Fachkräftemangels suchen wir verstärkt nach Lösungen.“ Die Eltern wurden gebeten, die eingetretene Situation zu beachten. Doch deren Verständnis hatte Grenzen. Am 14. Dezember 2022 schickten Schwiesauer Eltern einen Brandbrief an die Verwaltung. Und nachdem im Klötzer Hort der Regelbetrieb eingestellt wurde, kam es am 1. Februar 2023 im Stadtrat zum Knall. Zahlreiche Eltern nahmen teil, um ihren Frust darüber zu entladen, dass sie ihre Kinder nun früher abholen oder selbst betreuen müssen.