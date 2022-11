Mehr Platz für Glühwein und Geschenke

In Beetzendorf laufen die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt an der Marienkirche auf Hochtouren. Am Sonntag soll auf vergrößerter Fläche endlich nach drei Jahren Pause wieder Adventsstimmung aufkommen.

Beetzendorf - Zwei Jahre hintereinander mussten die Beetzendorfer auf ihren beliebten Weihnachtsmarkt an der Marienkirche verzichten. Die Bestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie hatten die Ausrichtung unmöglich gemacht. Doch in diesem Jahr soll es das Spektakel wieder geben. Und zwar, wie es in Beetzendorf Tradition ist, am kommenden zweiten Adventssonntag.