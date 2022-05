Mehr Sicherheit für Radfahrer in Klötze

Nachdem eine Radfahrerin kürzlich bei einem Unfall in der Straße Am Kapellenberg gestürzt ist, weil ein Auto sie überholen wollte, machte sich eine Einwohnerin Gedanken über die Sicherheit auf den Klötzer Straßen. Das Rad sei gerade für Ältere ein wichtiges Fortbewegungsmittel.

Autos parken in der Straße Am Kapellenberg in einem Bereich abwechselnd mal auf der einen, mal auf der anderen Straßenseite.

Klötze - Eng wird es manchmal in der Straße Am Kapellenberg in Klötze, wenn sich dort entgegenkommende Autos begegnen. Denn an einem Ende sind regelmäßig Pkw geparkt, die hintereinander mal auf der einen, mal auf der anderen Straßenseite stehen. Wer mit dem Auto in diesem Bereich unterwegs ist, muss um die Hindernisse herumzirkeln.