Melliner Osterberg wird zur Tempo-30-Zone

Die Anwohner der Melliner Straße Am Osterberg leiden seit Langem an zunehmendem Durchfahrtsverkehr vor allem von schweren Lkw. Jetzt soll dem ein Riegel vorgeschoben werden. Geplant sind eine Tempo-30-Zone und eine Tonnagebegrenzung.

Die Straße Am Osterberg in Mellin soll künftig zur Tempo-30-Zone werden. Entsprechende Schilder hat die Gemeinde bereits bestellt.

Mellin - In der Straße Am Osterberg in Mellin wohnt es sich eigentlich ruhig. Da sich hinter dem idyllisch gelegenen Fleckchen lediglich Feld und Wald befinden, sollte man eigentlich meinen, dass hier nur die Anwohner mit ihren Autos und gelegentlich ihre Besucher die Fahrbahn benutzen. Doch weit gefehlt: Immer wieder donnern schwere Laster durch die Anliegerstraße. Zumeist sind es Holztransporter auf dem Weg in den Wismarer Forst, die den Osterberg als willkommene Abkürzung für sich entdeckt haben.