Menschenrettung hat für die Feuerwehren oberste Priorität

Beetzendorf - Das große Aufgebot an Feuerwehrfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn sowie weiteren Rettungskräften vor dem Beetzendorfer Stölpenbad heizte am Freitagabend die Spekulationen im Ort an. „Im Bad brennt es“, vermeldete der Buschfunk. Kein Wunder, schließlich zogen dichte Rauchschwaden von dem Gelände an der Straße nach Jeeben auf.