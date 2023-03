Ein betrunkener Mann ist in Klötze in der Altmark in einen Supermarkt eingebrochen. Doch er kam schnell wieder heraus.

Klötze (vs) - Am Montagabend ist in einen Supermarkt in Klötze in der Altmark eingebrochen worden. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach meldete ein Zeuge den Einbruch. Er soll einen Mann mit einer Flasche in der Hand herauskommen gesehen haben, heißt es von Seiten der Beamten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte offenbar zunächst fest, dass die Eingangstür mit Steinen eingeworfen war, wobei ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Eine Fahndung im Stadtgebiet führte nach der Personenbeschreibung des Zeugen zur Ergreifung des Täters.

Dabei soll es sich um einen 57-jährigen Mann gehandelt haben, der mit 2,4 Promille alkoholisiert und in einer schlechten gesundheitlichen Verfassung war. Der Mann kam außerdem wegen Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht.