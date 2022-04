Gemeinde will gegen Leerstand und Verfall vorgehen Mit Tatkraft und Ideen die Beetzendorfer Ortsseele retten

Leer stehende Gebäude gibt es in Beetzendorf und seinen Ortsteilen zuhauf. Zumeist sind sie in Privatbesitz. Weiter zuschauen, wie sie verfallen, will die Gemeinde nicht. Doch wie könnte eine Lösung aussehen?