HANUM. - Von allen potenziellen Projekten, die in der geplanten Energieregion Jübar verwirklicht werden sollen, ist der Solarpark Hanum am weitesten gediehen. Zwar gibt es noch keinen endgültigen Bebauungsplan, den der Rat beschließen muss, aber die Vorarbeiten dafür sind in vollem Gange. Während der jüngsten Ratssitzung stellte eine Vertreterin des Investors, der Ingolstädter Firma Anumar, den aktuellen Stand vor.