Es gibt Wildkatzen im Klötzer Forst, und zwar schon seit mehr als zehn Jahren. Und auch der Luchs wurde schon gesichtet. Diese und andere interessante Fakten erfuhren Naturfreunde, die am Sonntag anlässlich des Tages des Baumes zum Forsthaus Zartau gekommen waren.

Moorbirke im Arboretum am Forsthaus Zartau gepflanzt

Revierleiter Dietmar Schulze führte die zahlreichen Gäste durch den Landesforst und gewährte an Haltepunkten Einblicke in Bereich der Wald- und Forstkunde.

Meike Schulze-WührlKlötze - Die Moorbirke ist der Baum des Jahres 2023 – und der Neuzugang im Arboretum (Waldgarten) am Forsthaus Zartau im Klötzer Forst. Dort wurde die Birke auf Einladung des Betreuungsforstamtes Westliche Altmark, das an dem Tag von Revierförsterin Diana Fiedler vertreten wurde, vor zahlreichen Zuschauern gepflanzt. Da sich der Zartau im 3500 Hektar zählenden Landeswaldrevier Klötze befindet, oblag es jedoch zunächst dessen Revierleiter Dietmar Schulze, die interessierten Gäste mit auf einen Spaziergang rund um das Forsthaus zu nehmen. Dabei gewährte er seinen Zuhörern ungeahnte Einblicke in Bereiche der Wald- und Forstkunde.