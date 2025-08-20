Das Grenzmuseum in Böckwitz erfindet sich immer wieder neu. Normalerweise gibt es dort Spannendes über die ehemalige Grenze zu erfahren. Jetzt fand dort eine Wanderung statt. Die Teilnehmer wurden zu Malern.

Museum als Atelier - Grünes Band bei Böckwitz wird zum Motiv

Böckwitz. - Der Museumsverein in Böckwitz will, dass das Museum mehr ist als ein Ort für Geschichte(n) über die ehemalige innerdeutsche Grenze. „Es kann ein Multiplikator für die eigene Leidenschaft sein“, sagt Vorsitzende Verena Treichel. Zu ihren persönlichen Leidenschaften gehören das Malen und Zeichnen. Also nahm sie dieses Hobby zum Anlass, um eine Illustrationswanderung zu veranstalten.