Nach Dauerdefekt der Beleuchtung sind Jahrstedts Straßen wieder hell

Über längere Zeit war in Jahrstedt die Straßenbeleuchtung ausgefallen, hieß es im Ortschatsrat. Nun ist es wieder hell.

Klötze - Diskussionen gibt es derzeit in vielen Ortschaften der Stadt Klötze. Grund sind Sparmaßnahmen und defekte Straßenlampen. So sieht es in einzelnen Dörfern aus.