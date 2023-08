Bei der Gestaltung der Ganztagsangebote setzt die Sekundarschule Beetzendorf-Dähre auf verschiedene regionale Partner. Auch mit der Feuerwehr soll gesprochen werden. Die Kameraden haben in der Vergangenheit bereits einen Brandschutztag in der Beetzendorfer Schule angeboten.

Beetzendorf/Dähre - Für die Schüler der Sekundarschule Beetzendorf-Dähre ändert sich mit dem Beginn des neuen Schuljahres am 17. August einiges. Nicht nur, dass sie mit neuem Lernstoff und manchmal auch mit neuen Lehrern zurechtkommen müssen. Auch außerhalb des Unterrichts gibt es jetzt interessante Angebote an der Schule mit ihren beiden Standorten in Beetzendorf und Dähre. Seit 1. August hat die Bildungseinrichtung schließlich den Status einer Ganztagsschule.