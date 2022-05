Nächster Halt: Kurhaus Klötze

Klötze - Wolfgang Mosel liegt die Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) am Herzen. In der Vergangenheit hat sich der Kuseyer unter anderem für eine länderübergreifende Busverbindung nach Wolfsburg eingesetzt, die 2020 auch eingeführt wurde. Seither ist die Plusbuslinie 300 im Stundentakt zwischen der Altmark und Niedersachsen unterwegs. Jetzt hat Mosel, der im Kreistag in Salzwedel sowie im Stadtrat in Klötze sitzt, eine neue Idee. Dazu hat er sich schriftlich an Matthias Reps gewandt. Darin unterbreitet er dem stellvertretenden Klötzer Bürgermeister einen Vorschlag, der die Attraktivität des ÖPNV in der Stadt Klötze weiter steigern soll.