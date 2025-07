Die Mieter von Wohnungsbaugesellschaft und -genossenschaft erhielten in Klötze hohe Rechnungen für Fernwärme. Die zusätzlichen Kosten bringen Alleinstehende und Rentner an ihre finanziellen Grenzen.

Energiekosten haben sich in Klötze verdreifacht

Trotz des gleichen Verbrauchs müssen die Mieter in Klötzer Wohnblocks vierstellige Summen an Heizkosten für das Vorjahr nachzahlen. Ein Grund ist das Auslaufen der alten Verträge im Dezember 2023.

Klötze. - Erich Stadach ist schockiert. Der 78-jährige Rentner muss für das Jahr 2024 knapp 1.000 Euro an Energiekosten für die Fernwärme nachzahlen. „Warum sind die Gasheizung, Strom oder auch Öl in Klötze so teuer geworden“, fragt sich der Mann und versteht die Welt nicht mehr. Er ist einer von 619 Mietern der Klötzer Wohnungsbaugesellschaft.