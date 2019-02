Bis zum 1. Januar 2022 muss Barrierefreiheit im ÖPNV herrschen. Einklagbar ist das aber nicht. Ein Blick nach Klötze.

Klötze l Mit Wolfgang Mosel aus Kusey und Ralf Düring aus Böckwitz gibt es im Bereich der Stadt Klötze mindestens zwei Bürger, die sich öffentlich für eine Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) einsetzen. Dabei liegt ihnen auch die Barrierefreiheit von Bushaltestellen am Herzen. Bei der jüngsten Sitzung des Kuseyer Ortschaftsrates regte Mosel an, dass die Bushaltestelle am nordöstlichen Ende der Klötzer Straße in Kusey barrierefrei gestaltet werden sollte. Dies sei allein schon durch die unmittelbare Nähe von Saal und Gaststätte gerechtfertigt, betonte Mosel, der einen Sitz im Kreistag hat und sowohl Mitglied des Kuseyer Ortschaftsrates als auch des Klötzer Stadtrates ist. Er wies darauf hin, dass die Stadt Klötze hier auch ihrem Titel als barrierefreie Kommune gerecht werden müsse. Ortsbürgermeister Klaus Vohs informierte in diesem Zusammenhang darüber, dass die besagte Bushaltestelle abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden solle.

Novelle

Doch nicht nur in Kusey wird es Veränderungen geben (müssen). So verlangt die am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), dass die Barrierefreiheit im ÖPNV bis zum 1. Januar 2022 in ganz Deutschland umzusetzen ist. Davon sollen Eltern mit Kinderwagen genauso profitieren wie Senioren mit Rollatoren und natürlich (Geh-) Behinderte. Offen bleibt, ob der Termin tatsächlich überall einzuhalten ist. Zu denjenigen, die daran ihre Zweifel haben, gehört Ralf Düring. Bei der Sitzung des Kreistages am 17. Dezember 2018 wollte er wissen, wen er belangen könne, falls die Frist verstreichen sollte.

Mittlerweile hat ihm Landrat Michael Ziche auf diese und andere Frage(n) geantwortet. Demnach würden sich die Vorgaben des PBefG nur auf die Erstellung eines Nahverkehrsplanes beschränken. „Sie begründen keine einklagbaren individuellen Ansprüche von einzelnen Nutzern des ÖPNV.“

1069 Haltestellen

In seinem Schreiben an Düring macht Ziche darauf aufmerksam, dass die Zielstellung, zum 1. Januar 2022 einen barrierefreien ÖPNV vorzuhalten, vom Kreistag schon Ende 2016 in den Nahverkehrsplan des Altmarkkreises Salzwedel 2017+ aufgenommen worden sei. Kommunen und Verkehrsunternehmen würden bereits seit 2005 gezielt gefördert. Zudem seien die Förderrichtlinien überarbeitet und vom Kreistag am 17. Dezember 2018 beschlossen worden. Somit sei gesichert, dass in Zukunft alle geförderten Investitionen zum Zwecke eines barrierefreien ÖPNV, sei es bei Bussen oder Haltestellen, verwendet werden, wie Ziche mitteilt. Er macht deutlich, dass die Bürgermeister auf deren Verantwortung hingewiesen worden seien, in ihren Kommunen bis zum 1. Januar 2022 die vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Dazu sei den Gemeinden ein Haltestellenkataster übergeben worden, um auf dieser Basis den barrierefreien Ausbau zu planen.

Weiter führt der Landrat in seinem Brief an Düring aus, dass es im Altmarkkreis insgesamt 1069 Haltestellen gebe. Bei 69 handele es sich um Bedarfshaltestellen, die nicht barrierefrei sein müssten. „Die genaue Zahl der barrierefrei ausgebauten Haltestellen liegt noch nicht vor, da derzeit eine Erfassung aller Haltestellen vorbereitet wird“, erklärt Ziche.

80 Prozent Förderung

Die Einschätzung von Düring, wonach die Anschaffung von Niederflurbussen nur sinnvoll sei, wenn die Haltestellen barrierefrei sind, teilt der Landrat nicht. „Dies“, so lässt er wissen, „wäre sicher wünschenswert, aber es gibt unterschiedlichste mobilitätsbeeinträchtigte Fahrgäste, die es an einer noch nicht umgebauten Haltstelle durchaus zu schätzen wissen, dass sie über eine Rampe oder nur über eine Stufe in den Bus gelangen.“

Einer Meinung ist Ziche hingegen mit Düring darin, dass die Kosten für den barrierefreien Umbau der ÖPNV-Haltestellen vollständig durch Bund und Länder finanziert werden sollten. Allerdings sei das Land Sachsen-Anhalt hier anderer Auffassung. Demnach werde der Neu- und Ausbau nicht komplett, sondern bis zu 80 Prozent gefördert.