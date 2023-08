Aus dem Schwimmbad in Kunrau soll ein Naturbad werden. Was das bedeutet und welche Bitte der Förderverein deshalb hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kunrau - 2020 war das bisher letzte Jahr, in dem in Kunrau die Möglichkeit zum Schwimmen bestand. Seither kämpft der Förderverein darum, dass sich die Pforten des Freibades eines Tages wieder öffnen. Gelingen soll das mithilfe von Fördermitteln. In diesem Zusammenhang setzt der Schwimmbad-Förderverein seine Hoffnungen abermals in das Programm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen, für das im aktuellen Bundeshaushalt insgesamt 400 Millionen Euro bereitstehen. Die Hilfe der Einwohner ist nötig.