Investition in VG-Feuerwehren Neue Fahrzeuge für Winterfeld und Beetzendorf kommen im September

Die Ausrüstung der Feuerwehren will die Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf auch in diesem Jahr weiter verbessern. Zwei neue Fahrzeuge stehen in Aussicht, die im September übergeben werden könnten. Und auch für die Folgejahre ist die weitere Verjüngung des Bestandes an Einsatzfahrzeugen geplant.