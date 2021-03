Ein neues Baugebiet entsteht im Bereich der Salzwedeler Straße in Klötze. Platz ist dort für sieben Eigenheime. Weitere Häuser könnten auch am Turnplatz errichtet werden. So ist zumindest der Plan. Foto: Tobias Roitsch

Bauplätze sind in der Klötzer Kernstadt begehrt. Doch warum dauert es so lange, bis neue Gebiete vermarktet werden?

Klötze l Zwei neue Baugebiete für Eigenheime wurden in den vergangenen Monaten in der Klötzer Kernstadt erschlossen. Eines befindet sich an der Salzwedeler Straße, das andere auf dem Gelände der ehemaligen Kinderkombination (Kiko) im Bereich der Wasserfahrt. Welche Namen die neuen Stichstraßen in den Gebieten einmal tragen sollen, darüber hatten sich die Mitglieder des Klötzer Ortschaftsrates kürzlich Gedanken gemacht (Volksstimme berichtete). Geeinigt hatte die Runde sich auf die Vorschläge „An den Mergelkuhlen“ für das Gebiet nahe der Wasserfahrt sowie „Bleiche“ für das an der Salzwedeler Straße. Beide Flächen sollen zusammen insgesamt 15 Bauplätze bieten. Ob sich die Nachfrage der Häuslebauer damit decken lässt?



Platz für weitere Eigenheime wäre in einem Gebiet, das bisher nur in Planungen existiert. Entstehen soll dieses am Turnplatz. Warum sind die Bauvorbereitungen dort noch nicht vorangeschritten? Auf diese Frage sollte es während der jüngsten Sitzung des Klötzer Ortschaftsrates eine Antwort geben, kündigte Ortsbürgermeister Raimund Punke zu Beginn der Zusammenkunft an. Ein Planer war eingeladen, der erklären sollte, warum es lange dauert, bis neue Baugebiete in Klötze auf den Markt kommen. Für die Ohren potenzieller Bauwilliger waren die Aussagen des Planers allerdings nicht bestimmt. Der Fachmann machte seine Ausführungen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.



Dabei sei während des Vortrages nicht über private Grundstückseigentümer oder andere sensible Themen, die nicht für die Ohren der Öffentlichkeit bestimmt sind, gesprochen worden. Das erfuhr die Volksstimme hinterher aus gut informierter Quelle. Speziell sei das Baugebiet am Turnplatz betrachtet worden. Warum das Thema hinter verschlossenen Türen behandelt wurde, dafür habe es keine Erklärung gegeben.



Andernorts wird an neuen Plänen gearbeitet

Rückblick: Den Stein ins Rollen gebracht hatte Ortschaftsratsmitglied Christian Gebühr aus der SPD-Fraktion. Er hatte bei einer Sitzung im Oktober vorgeschlagen, dass man einen Fachmann einladen könnte. Dieser sollte erklären, warum das Planen von Bauplätzen so langwierig ist. Für den Vorschlag gab es damals Zustimmung aus der Runde .



Nun sprach der Planer also in dem Gremium. Das Baugelände am Turnplatz gehöre der Stadt bereits, wie es hieß. Es fehle allerdings ein aktueller Flächennutzungsplan, der als Grundlage dient. Derzeit seien hauptsächlich Lückenschlüsse in der Wohnbebauung möglich. Andernorts im Altmarkkreis werde bereits an neuen Flächennutzungsplänen gearbeitet, verbunden sei das jedoch mit hohen Kosten. Bis zu sechsstellige Euro-Beträge könnten fällig werden.



Zum Aufstellen eines solchen Planes benötige die Stadt wohl Fördermittel. Doch selbst wenn das Geld morgen zur Verfügung stünde, könnte es fünf bis zehn Jahre dauern, bis der neue Plan für die Einheitsgemeinde fertig ist, wie es hieß.



Bei der Vergabe ist einiges zu beachten

Nach welchen Gesichtspunkten werden die neuen Bauplätze in der Stadt eigentlich vergeben? Diese Frage stellte Norbert Schulz (SPD) während der Zusammenkunft im öffentlichen Teil, noch bevor der Planer zu Wort kam. Denn es wird sicherlich mehr Bauwillige als Plätze geben, schätzte Schulz. Muss man den Bürgermeister gut kennen oder einen Antrag stellen?, fragte er.



Gehe es um Baugrundstücke der Stadt, so erfolge eine Ausschreibung, erklärte Ortsbürgermeister Raimund Punke. Dabei werden die Namen der Interessenten gesammelt. Entscheidend sei übrigens nicht, wer das meiste Geld für ein Grundstück biete. Berücksichtigt würden auch bestimmte Kriterien. Zum Beispiel, ob es sich bei den Bauwilligen um Bürger aus der Stadt handelt, die sich vielleicht auch in ihrem Ort engagieren.



„Es ist nicht so einfach“, sagte Punke mit Blick auf das Verfahren. Wer Genaueres dazu wissen will, sollte sich am besten einen Termin beim Einheitsgemeinde-Bürgermeister oder dessen Stellvertreter holen, um sich alles erklären zu lassen, empfahl Punke.