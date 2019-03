Meike Borchert-Schulz ist die neue Regionalbereichsbeamtin für Klötze. Jetzt ist sie offiziell vorgestellt worden.

Klötze l In der Region Klötze ist sie längst keine Unbekannte mehr. Viele Menschen kennen die junge Polizistin Meike Borchert-Schulz aus Klötze, die seit 1996 in der Region ihren Dienst versieht. Neu ist, dass die Polizeihauptmeisterin seit Anfang März als zweite Regionalbereichsbeamtin (RBB) neben Michael Pleuß im Einsatz ist und damit die Nachfolge von Burkhard Lenz angetreten hat, der jetzt seinen Ruhestand genießt. Am Donnerstag ist sie von Kriminalrat Heiko Timme, Leiter zentrale Aufgaben im Polizeirevier Salzwedel und damit ihr direkter Vorgesetzter, offiziell vorgestellt worden.

„Die Wichtigkeit der RBB ist sehr hoch“, schätzte Heiko Timme ein. In sechs Städten und Verwaltungsgemeinschaften/Einheitsgemeinden würden jeweils zwei RBB ihren Dienst versehen: in Salzwedel, Arendsee, Diesdorf, Klötze, Kalbe und Gardelegen. „Ich hoffe, Frau Borchert-Schulz bleibt für eine lange Zeit.“

Geboren wurde die Ehefrau und Mutter 1971. Sie ist eine Urklötzerin und absolvierte ihre Schulzeit hier. Seit 1992 arbeitet sie bei der Polizei, absolvierte die Polizeischule in Aschersleben, gehörte danach für zwei Jahre zur Landesbereitschaftspolizei, bevor sie danach ihren Dienst im damaligen Polizeirevier Klötze aufnahm, das seit vier Jahren nur noch Außenstelle vom Revier Salzwedel ist. „Jetzt wollte ich etwas Neues ausprobieren und habe mich beworben“, sagte Meike Borchert-Schulz. Timme: „Und wir haben sie aus mehreren Bewerbern ausgesucht.“

Für ihn ist ein RBB der personifizierte Polizist, weil er/sie das Verbindungsglied zu Stadtverwaltung, Schulen, Kitas, Jugend- und Seniorenklubs sowie anderen Einrichtungen ist. „Aber sie nehmen auch Anzeigen auf, sorgen für Ruhe und beteiligen sich an anderen Einsätzen der Polizei wie bei Demonstrationen oder Fußballspielen“, erläuterte Timme. Viel unterwegs sind sie in der Kernstadt und in den Ortsteilen. Zu erreichen sind sie in ihrem Klötzer Büro unter 03909/401 16 und 402 16.