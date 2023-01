Neue Wege, Brücken und Staue für Apenburg

Im Zuge des Bodenordnungsverfahrens soll auch die marode Purnitz-Brücke am Weg zum Park und zu den Försterteichen in Apenburg erneuert werden.

Apenburg - Im Apenburger Bodenordnungsverfahren, das seit 2013 offiziell läuft, aber wegen zahlreicher Widersprüche lange nicht in die Gänge kam, geht es ab diesem Jahr so richtig los. Nachdem eine erste Vermessung der Grundstücke erfolgte, steht jetzt die Wertermittlung bevor. Zudem will das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark den Wege- und Gewässerplan fertigstellen, damit 2024 mit dem Ausbau begonnen werden kann.