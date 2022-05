Einwohner zum Subbotnik aufgerufen Neuer Herbstputz im Beetzendorfer Park geplant

Während das in Auftrag gegebene Konzept zur Wiederherstellung des Parks fast fertig ist, sind am kommenden Sonnabend die Beetzendorfer gefragt. Im Rahmen eines Subbotniks soll in der Anlage aufgeräumt werden.