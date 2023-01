Mehr als 3 Millionen Euro will Penny in den Klötzer Standort investieren. Der jetzige Supermarkt am Busbahnhof soll abgerissen und neu gebaut werden. Geplant ist eine größere Verkaufsfläche. Es gibt aber noch offene Fragen.

Klötze - Am 18. Mai 2022 hatte der Klötzer Stadtrat den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes „Am Hagen“ in Klötze gefasst. Auch eine Änderung des Flächennutzungsplanes wurde angeschoben, um ein Sondergebiet für „großflächige Einzelhandelsbetriebe“ auszuweisen. Konkret geht es um den Abriss und Neubau des Penny-Marktes in unmittelbarer Nähe zum Busbahnhof. Das betreffende Grundstück an der Bahnhofstraße 5 hat eine Größe von 0,81 Hektar.