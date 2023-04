Es ist knallrot, hat 3000 Liter Wasser im Tank und ist fast noch nagelneu: das Feuerwehrfahrzeug, das die Kameraden der Ortsfeuerwehr Immekath am Samstag offiziell von der Stadt Klötze übergeben bekommen – fast ein Jahr, nachdem es in Dienst gestellt wurde.

Vorstellung in Immekath

Nick Haertel (v.l.) und Joel Lenz halfen, das neue Feuerwehrfahrzeug auf Hochglanz zu bringen, damit es bei der Präsentation in vollem Glanz erstrahlt.

Immekath - Im Feuerwehrhaus von Immekath herrschte die vergangenen Abende viel Betrieb. Das LF 20 (für Nichtkenner: Löschfahrzeug 20) wurde gewienert und poliert, damit es am Samstag (22.04.23) in vollem Glanz erstrahlen und den Einwohnern präsentiert werden kann. Denn ganz so neu ist das Fahrzeug, dessen Tank 3000 Liter Wasser birgt und das mit jeder Menge modernster Gerätschaften ausgestattet ist, nicht mehr.