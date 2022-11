Neustart für Apenburger Adventshaus

Das Apenburger Adventshaus öffnet ab 1. Dezember wieder jeden Abend in der Adventszeit seine Türen. Drinnen gibt es eine Weihnachtsgeschichte für die Kinder. Als Vorleser haben sich bereits zahlreiche Freiwillige eingetragen.

Im Apenburger Adventshaus wird alles für den Saisonstart am 1. Dezember vorbereitet. Frauen des Ortes halfen wie in jedem Jahr beim Wickeln der Kränze aus Tannenzweigen.

Apenburg - Am Donnerstagabend beim Vorbereitungstreffen des Apenburger Adventshauses wies die tägliche Liste der Geschichtenvorleser für die geplanten 23 Öffnungstage noch einige Lücken auf. Doch Sorgen, dass sich am Ende nicht genügend Freiwillige finden, die den kleinen und großen Besuchern im großen Sessel des geschmückten Gebäudes auf dem Schulenburgschen Hof in der Hinterstraße etwas Weihnachtliches vortragen, hat Mitorganisator Peter Warlich nicht.