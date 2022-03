Öffentliche Toiletten in Klötze sind immer wieder Ziel von Randalierern

Wer in Klötze ein dringendes Bedürfnis hat, kann drei öffentliche Toiletten nutzen. Doch die Anlagen werden immer wieder beschmutzt oder gar zerstört. Was das im Jahr kostet und welche Einnahmen die Stadt generiert.

In Klötze gibt es drei öffentliche Toiletten. Das rote und das grüne Licht zeigen an, ob das WC besetzt ist oder nicht.

Klötze - Was tun, wenn die Blase drückt, aber die öffentliche Toilette geschlossen ist. In Klötze gibt es ein Problem mit Vandalismus. Das betrifft auch die Toilettenanlagen. Was die Stadt dazu sagt.