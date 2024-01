Ökoschule in Kunrau

Kunrau. - Der Zweckverband Drömling wurde am 6. November 1991 von den damaligen Landkreisen Haldensleben, Klötze und Gardelegen sowie dem WWF (World Wide Fund For Nature) Deutschland gegründet. Heutzutage sind neben dem WWF der Altmarkkreis Salzwedel und der Landkreis Börde im Zweckverband. Zu den satzungsgemäßen Aufgaben des Zweckverbandes, dessen korrekter Name „Zweckverband Natur- und Kulturlandschaft Drömling/Sachsen-Anhalt“ lautet, gehört es unter anderem, Konzepte zu entwickeln und Maßnahmen durchzuführen, die der dauerhaften Sicherung des Drömlings sowie der Ohre dienen. Außerdem ist Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.