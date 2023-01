Ordnungsamt: Bornsener Anwohner parken vor ihrer Haustür - und plötzlich gibt es Knöllchen

Knöllchenaktionen des Ordnungsamtes sorgen immer wieder für Ärger in den Ortsteilen der Gemeinde Jübar. Vor allem die Bewohner der Bornsener Siedlung sind sauer. Jetzt kam das Thema im Rat zur Sprache.

Jübar/Bornsen - Es könnte so beschaulich sein in der Siedlung, einer kleinen, nur von Anwohnern benutzten Straße in Bornsen. Wenn denn nicht der Ärger über die Knöllchen wäre, die bereits mehrfach hinter den Windschutzscheiben der dort abgestellten Fahrzeuge steckten.