Eine neue Beschilderung soll der Raserei am Melliner Osterberg ein Ende setzen. In der Anliegerstraße gilt ab sofort Tempo 30.

Die Straße Am Osterberg in Mellin ist jetzt eine Tempo-30-Zone. Die Schilder stehen seit Kurzem.

Mellin - Während die Ausschilderung von Tempo 30 in der Rohrberger Schulstraße offenbar auf Schwierigkeiten bei den Behörden stößt, hat die Gemeinde Beetzendorf ihre geplante Geschwindigkeitsbegrenzung am Melliner Osterberg bereits umgesetzt. An den Einfahrten zu der gemeindeeigenen Anliegerstraße werden Autofahrer seit Kurzem darauf hingewiesen, dass sie sich in einer Tempo-30-Zone befinden.