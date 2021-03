Wenn die Hochzeitstorte angeschnitten wird, ist noch alles gut. Die Folgen der Corona-Pandemie, wie die häusliche Isolation, kann eine Ehe aber in Turbulenzen und vielleicht sogar zum Scheitern bringen. Foto: Markus Schulze

Seit einem Jahr müssen Paare infolge der Corona-Pandemie mehr Zeit miteinander verbringen. Erhöht sich deswegen auch die Scheidungsrate?

Klötze l Endlich mehr Zeit für den Partner. Was sich wie ein Traum anhört, kann irgendwann zum Albtraum werden. Und zwar dann, wenn es aus der Zweisamkeit kein Entrinnen gibt. Wegen der Corona-Pandemie verbringen Paare zwangsläufig mehr Zeit miteinander. Streitigkeiten sind programmiert. Isoliert von der Außenwelt wird der Partner zur Nervensäge und die Beziehung zur Belastung. Erst recht, wenn Kinder im Homeschooling zu betreuen sind und vielleicht sogar Geldsorgen hinzukommen. Kurzum: Für manche Ehen war und ist die Pandemie pures Gift.



Amtsgerichte registrieren mehr Scheidungsverfahren

Schon im Sommer 2020 kam das Meinungsforschungsinstitut Civey nach einer repräsentativen Umfrage zu dem Schluss, dass sich die Zahl der Scheidungen in Deutschland um das Fünffache erhöhen wird. Ausschlaggebend für diese Einschätzung war, dass 2,2 Prozent der Befragten im ersten Lockdown zwischen März und Mai angegeben hatten, sich scheiden lassen zu wollen. Laut Statistischem Bundesamt sind es in diesem Zeitraum normalerweise nur 0,42 Prozent.



Blickt man auf die Zahlen in der westlichen Altmark, scheint sich dieser Trend tatsächlich zu bestätigen. Demnach hat das Amtsgericht Salzwedel für 2020 insgesamt 87 begonnene und 85 erledigte Scheidungsverfahren in seiner Statistik. Zum Vergleich: 2019 waren es jeweils nur 81 begonnene und erledigte Verfahren.



Beim Amtsgericht Gardelegen wurden 2020 insgesamt 62 Scheidungsverfahren begonnen und 74 erledigt. Zum Vergleich: 2019 waren es nur 61 begonnene und 27 erledigte Verfahren, wie Pressesprecher Michael Steenbuck auf Anfrage informierte.



Hierzu sei aber erwähnt, dass diese Zahlen nicht unmittelbar mit der Pandemie in Verbindung zu bringen sind, weil Paare vor der Scheidung erst noch ein Trennungsjahr absolvieren müssen. Bedeutet: Ehen, die 2020 in die Brüche gingen, können erst 2021 geschieden werden. Die Frage, ob Corona die Scheidungsrate erhöht, kann zum jetzigen Zeitpunkt also nicht seriös beantwortet werden.



Außerdem gibt es andere Stimmen – beispielsweise vom Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) – wonach die Pandemie auf das Gelingen oder Scheitern einer Ehe kaum Einfluss nimmt. Manfred Ernst, Leiter der ISUV-Kontaktstellen in Sachsen-Anhalt, teilte auf Anfrage mit, dass es bislang keine Anhaltspunkte für einen Anstieg der Scheidungszahlen gebe.



Familien rücken zusammen, Geburtenwelle im Sommer

Der ISUV muss es wissen. Schließlich ist der Interessenverband mit Fachanwälten und Richtern gut vernetzt und bietet Online-Veranstaltungen zu diversen Themen rund um Ehe, Familie und Trennung an. Demnach zeichne sich, Stand jetzt, auch keine Zunahme von häuslicher Gewalt ab. „Offenbar“, so meint Ernst, „haben Homeschooling oder Kurzarbeit, teilweise verbunden mit erhöhter räumlicher Enge, nicht zu einer Steigerung des Konfliktpotenzials innerhalb der Familien geführt.“ Vereinzelt habe es sogar einen positiven Effekt gegeben: „Die Familien sind enger zusammengerückt, um gemeinsam durch die Beschränkungen zu kommen.“



Und wer weiß? Vielleicht sind die (Ehe-) Partner in Anbetracht der Umstände sogar besonders eng zusammengerückt. So rechnet Isabell Köneke von der Klötzer Hebammenstube fest damit, dass es im kommenden Sommer, von Juli bis September, eine Geburtenwelle geben wird.