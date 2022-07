Panik vor Heiligabend? Welche Weihnachtsgeschenke Klötzer erfreuen

Kurz vor dem Weihnachtsfest beginnt das große Rennen um die Geschenke - auch in Klötze. Händler aus der Altmark geben Tipps, was man kaufen kann und was man lieber liegen lassen sollte.

Klötze - Seit immerhin 2021 Jahren wird am 24. Dezember von Gläubigen die Geburt Christi gefeiert – und noch nicht ganz so lange auch das Weihnachtsfest, zu dem es Geschenke gibt. Trotzdem kommt dieser Tag für viele alle Jahre wieder völlig überraschend und sie fragen sich: Was kaufe ich jetzt in letzter Minute?